Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»RT на русском 03:18
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
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Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“, то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
— Илья Сачков, российский предпринимательБИЗНЕС Online 03:44
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