Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники ИнтерполаWomanHit.ru 04:13
В ходе расследования будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и SMS-сообщений на предмет возможной «накрутки» голосов, использования ботов и тому подобных приемов недобросовестной конкуренции между участниками, передает «МК».
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