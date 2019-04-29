Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»Российская газета 04:25

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран. В том числе эксперты компании сотрудничали с ФСБ, МВД и СК РФ в работе над самыми сложными и резонансными преступлениями.
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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов шоу «Голос.Дети»

Ведомостивчера в 17:55

Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов

Интерфакс02:46

Group-IB назвала сроки проверки результатов голосования «Голоса»

РБК05:25

Group-IB приступила к проверке итогов шоу «Голос.Дети»

РИА Новости04:46

Group‐IB: проверка результатов «Голоса. Дети» займет от недели до месяца

Телеканал 360°04:21

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Российская газета04:25

«Неблагодарное дело - пересматривать результаты». Главное о ситуации с шоу «Голос. Дети»

ТАСС06:08
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Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Энергетика

«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией

Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Порошенко сдадут в Международный трибунал

Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд из-за военных преступлений в Донбассе.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено 27 апреля в 14:28
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив

Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Кино

В сети появился трейлер 4 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился трейлер 4 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Лариса Удовиченко перенесла предательство мужа и угрозы бандитов

Актриса Лариса Удовиченко столкнулась с множеством трудностей на жизненном пути, включая предательство третьего мужа Геннадия Болгарина, из-за поступка которого жена и дочь Мария едва не пострадали от рук бандитов.
Обновлено в 03:35
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Ксения Собчак в Instagram сообщила, что сидела на коленях у Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть

Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Музыка

Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб водитель

Сообщается, что в столкновении четырех автомобилей, один из которых загорелся, погиб человек.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Авто

Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana

Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

Обновлено вчера в 13:33
Технологии

«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров

По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Политика

Социалисты победили на выборах в парламент Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
Обновлено вчера в 21:53
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