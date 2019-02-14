Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницыRT на русском 03:51
Ивана Фокина, спасённого из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как передаёт РИА Новости, в Москве с 10-месячным ребёнком находится его мать.
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Ваню лечила вся страна. Это командная работа и спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники. Но самый большой молодец - Ваня. Мы очень надеемся, что он вырастет в настоящего, крепкого человека, который будет радовать всех нас.
— Леонид Рошаль, хирургРИАМО 03:40
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Музыка
Названа причина смерти певца Сергея Захарова
Обновлено в 04:48
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.
Обновлено в 04:27
Авто
Volkswagen показал тизер нового T-Roc R
Премьера нового немецкого кроссовера Volkswagen T-Roc R состоится уже 5 марта в Женеве.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали сообщения о постановке химатаки в Думе
В Кремле видели сообщения о постановочном характере съёмок «химической атаки» в сирийской Думе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:35
Экономика
Airbus прекратит производство самолетов A380
Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.
Обновлено в 04:21
Политика
Песков не увидел «ничего зазорного» в поющих в самолете чиновниках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел «ничего зазорного» в появившемся в Сети ролике с чиновниками, которые с бокалами в руках пели песню на борту самолета.
Обновлено в 04:54
Экономика
В России НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Эксперты подчеркивают, что из-за недостаточного роста внутреннего спроса на бензин и ужесточения конкуренции на экспортных рынках, производителям придется искать более эффективные каналы сбыта.
Обновлено вчера в 23:45
Культура
Друзь прокомментировал обвинения в подкупе
12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. В дирекции общественных связей Первого канала заявили, что проверят данное сообщение.
Обновлено 12 февраля в 20:58
Происшествия
Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»
В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Третьяковке установили новую систему охраны картин
В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.
Обновлено в 01:02
Авто
KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker
На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Обновлено вчера в 15:34
Политика
В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»
Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах
Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества".
Обновлено в 02:13
Здоровье
Названа главная опасность алкоголя для женщин
Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлениям рака груди.
Обновлено в 00:54
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
УАЗ объявил о сокращении сотрудников
Всем работникам, попавшим под сокращение, предложат другую работу на автозаводе или других предприятиях площадки (с возможность переобучения), а также вакансии городского центра занятости.
Обновлено в 00:31
Технологии
Изобретена кровать, которая не даёт спящему занять чужую половину
Обновлено вчера в 23:44
Наука
Ученые рассказали о ранней эволюции титанозавров
Ученые из американского университета Огайо в Соединенных Штатах описали новый вид титанозавра из раннего мела.
Обновлено в 02:07
Политика
Украина депортирует епископа канонической УПЦ Гедеона
Обновлено в 01:40
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Минюст признал организацию «Горячая линия» иностранным агентом
Общественная организация "Горячая линия", выполняющая функцию московского отделения движения Льва Пономарева "За права человека", включена в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции России.
Обновлено в 04:13
Экономика
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Голикова рассказала, что Минтрудом разработана методика, в рамках которой регионы разделили на три группы, где бедность ниже 10 процентов, от 10 до 19 процентов и выше 19 процентов.
Обновлено в 04:21
Авто
Опубликован ролик с испытаний 1750-сильного гиперкара SSC Tuatara
Американская фирма SSC North America опубликовала 12 февраля на своем YouTube-канале ролик, в котором можно увидеть гиперкар Tuatara во время движения.
Обновлено в 03:05
Общество
Илон Маск ответил по-русски на твит с «Жигулями»
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на пост в Twitter, опубликованный телеканалом НТВ.
Обновлено вчера в 03:38