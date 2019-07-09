Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под судLenta.ru 10:53
Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, не будет выдан королевству. Такое решение принял окружной суд Варшавы, сообщает ТАСС.
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