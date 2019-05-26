Футбол
«Спасибо за удивительные 5 месяцев». Балотелли попрощался с «Марселем»Sport24.ru вчера в 14:55
Нападающий сборной Италии Марио Балотелли попрощался с «Марселем», за который играл с января 2019 года. Сообщение 28-летний футболист оставил в инстаграме, опубликовав голы за «провансальцев».
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В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
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Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
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Меган Маркл не пожелала видеть Дональда Трампа
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Обновлено 23 мая в 17:34
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Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
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После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
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Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
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«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»
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На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Во Владикавказе девушка погибла из-за упавшего на нее дерева
Во Владикавказе из-за падения дерева во время урагана погибла девушка, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
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Денис Майданов рассказал, как жил на вокзале в начале карьеры
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Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек
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Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
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Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
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Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
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Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
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Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе
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Армия и оружие
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России
Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
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Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
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