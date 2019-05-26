Футбол

«Спасибо за удивительные 5 месяцев». Балотелли попрощался с «Марселем»Sport24.ru вчера в 14:55

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли попрощался с «Марселем», за который играл с января 2019 года. Сообщение 28-летний футболист оставил в инстаграме, опубликовав голы за «провансальцев».
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Балотелли: благодарю «Марсель» за потрясающие пять месяцев

Чемпионатвчера в 17:01

Балотелли попрощался с «Марселем»

Бомбардир.ру01:15

Балотелли – «Марселю»: «Спасибо всем за эти замечательные 5 месяцев, хотя мы и не достигли наших целей»

Sports.ru00:45

Балотелли обратился к персоналу «Марселя»

Газета.Ruвчера в 19:28

Балотелли попрощался с «Марселем»

Матч ТВ01:12

«Спасибо за удивительные 5 месяцев». Балотелли попрощался с «Марселем»

Sport24.ruвчера в 14:55

Балотелли сообщил об уходе из «Марселя»

Soccer.ruвчера в 14:38
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Королева Великобритании Елизавета II пригласила президента США Дональда Трампа и его супругу на торжественный ужин, приуроченный к визиту высоких гостей в британскую столицу в начале июня.
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Кишиневское ИА Infotag напоминает, что Молдавия также вводила в 2016 г. пошлины на поставки цемента с Украины для защиты собственного рынка.
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Космос

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В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
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Автоспорт

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После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
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Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
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«Тоттенхэм» планирует потратить 90 млн евро на двух игроков «Борнмута»

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Денис Майданов рассказал, как жил на вокзале в начале карьеры

Российский певец Денис Майданов в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, как приехал покорять Москву.
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Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
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Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
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Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
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Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
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Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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