«Спасибо за удивительные 5 месяцев». Балотелли попрощался с «Марселем»Sport24.ru вчера в 14:55

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли попрощался с «Марселем», за который играл с января 2019 года. Сообщение 28-летний футболист оставил в инстаграме, опубликовав голы за «провансальцев».

«Спасибо за удивительные 5 месяцев». Балотелли попрощался с «Марселем»

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