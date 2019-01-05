Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельноИзвестия03:01
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс». Обрушение подъезда жилого дома произошло в городе рано утром 31 декабря.
Известия03:01
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Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек
Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек пострадали в субботу в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек
В результате один человек погиб, еще двое пострадали, 55 человек пришлось эвакуировать.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи
На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Британии полицейские застрелили человека в ходе разведоперации
Британские полицейские застрелили человека в ходе операции разведки в английском городе Ковентри, пишет Daily Express.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при взрыве в Чили
В посольстве России в Чили сообщили, что россияне не пострадали при взрыве остановки общественного транспорта в Сантьяго.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Москве мужчина госпитализирован после укуса домашней кобры
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Тверской области легковушка вылетела в кювет, погиб пассажир
В Калязинском районе, в районе деревни Василево, водитель автомобиля Лада Калина не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела в кювет.
Обновлено в 03:13