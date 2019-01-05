«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс». Обрушение подъезда жилого дома произошло в городе рано утром 31 декабря.

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

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