Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Москва 24
02:22

Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких. Ребенок дышит самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Максима Радецкого. Медики оценивают состояние мальчика, как стабильное.
Москва 2402:22

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Спасенный в Магнитогорске ребенок начал дышать самостоятельно

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«Начал дышать сам»: Состояние 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось

КП - Челябинск03:30

Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно в больнице

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Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

RT на русском02:25

Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно

РИА Новости02:13

Дышит сам: спасённому из-под завалов разрушенного дома в Магнитогорске малышу стало лучше

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Медики рассказали, как чувствует себя Ваня Фокин

MagCity7402:40
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