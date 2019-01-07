Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознаниеГазета.Ru03:34
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Газета.Ru03:34
Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена.
— Вероника Скворцова, российский политикТАСС 03:27
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На место ЧП в Магнитогорске прибыли министр МЧС России и министр здравоохранения
Миасский рабочий04 января в 00:09
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