Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Газета.Ru
03:34

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Газета.Ru03:34
Вероника Скворцова
Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена.
— Вероника Скворцова, российский политикТАСС 03:27

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