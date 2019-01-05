Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознаниеВести.Ru03:57
10-месячный мальчик Ваня, найденный под завалами дома в Магнитогорске через 30 часов после обрушения части здания, пришел в себя. "Активно реагирует, общается с мамой", — рассказала ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Вести.Ru03:57
Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена.
— Вероника Скворцова, российский политикТАСС 03:27
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