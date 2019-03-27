Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судноИзвестия 12:17

с чего всё началось

У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

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