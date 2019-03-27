Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судноИзвестия 12:17
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
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У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.
— Маттео Сальвини, итальянский политикТАСС 12:36
с чего всё началось
Как пишет The Guardian, судно Elhiblu-1 подобрало в море группу нелегалов в составе 108 человек, которые взяли управление на себя, когда поняли, что их отвезут обратно на родину, и направили грузовик к Мальте.Московский Комсомолец15:11
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 11:53
Армия и оружие
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Общество
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Обновлено в 10:33
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Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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Обновлено в 15:21
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
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«Моя главная цель на следующий сезон – научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота», – рассказала российская спортсменка, отметив, что для этого ей нужно сохранить спокойствие и стать сильнее.
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