Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в МосквуТАСС15:06
Младенца, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, спецбортом в сопровождении специалистов Федерального медико-биологического агентства, детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов-травматологов доставили в Москву, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС15:06
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