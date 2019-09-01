РПЛ
ЧемпионатAS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
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На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
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Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
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Российская газета вчера в 11:29
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Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
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В национальном парке Зюраткуль ищут незарегистрированную туристическую группу из шести подростков в возрасте от 12 до 16 лет и двух взрослых.
Znak.com 02:08
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
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Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
РИА Новости вчера в 21:53
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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
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StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
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В Донецке состоялось открытие памятника Захарченко
На церемонии открытия бюста выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
RuNews24.ru вчера в 07:22
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва вчера в 10:00
Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса вчера в 11:45
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль 30 августа в 08:56
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру вчера в 16:18
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42