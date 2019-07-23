Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погибли гидронавты от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

с чего всё началось

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием. Взрыв аккумуляторной батареи произошел, когда на помощь пришли 4 человека сменного экипажа.

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

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