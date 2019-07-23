Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением законаLenta.ru 02:18

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

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