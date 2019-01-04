Происшествия
Девушка начала тонуть в 50 метрах от берега, и 58-летний отец бросился к ней на помощь. Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Российская газетавчера в 21:44
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Владимирские герои года спасают животных, с одним ломом рискуют на пожаре и вытаскивают тонущих детей
КП - Владимир02 января в 17:00
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