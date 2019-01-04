Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Российская газета
вчера в 21:44

Девушка начала тонуть в 50 метрах от берега, и 58-летний отец бросился к ней на помощь. Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Российская газетавчера в 21:44

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Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

RT на русскомвчера в 22:31

Россиянин погиб в Таиланде, спасая дочь во время шторма

Телеканал 360°вчера в 22:13

В Таиланде погиб турист из России

Вести.Ruвчера в 22:04

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Российская газетавчера в 21:44

В Таиланде погиб спасавший тонущую дочь россиянин

РИА Новостивчера в 20:58

Турист из России утонул в Таиланде перед ударом урагана «Пабук»

Эхо Москвывчера в 21:25

Владимирские герои года спасают животных, с одним ломом рискуют на пожаре и вытаскивают тонущих детей

КП - Владимир02 января в 17:00
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Происшествия

Опознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске

Обновлено в 00:16
Происшествия

В Башкирии при пожаре погибли четыре человека

В результате пожара в жилом доме в Башкирии погибли четыре человека, заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

Пожарные в Москве спасли двух человек из горящего автомобиля

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четверо человек, включая двоих шестимесячных младенцев, погибли в четверг в ДТП с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Бастрыкин пообещал «по полной программе» разобраться в деле Кузнецова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин пообещал в четверг "разобраться по полной программе" с сообщниками бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве и растрате на 14 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Шесть человек погибли в массовом ДТП во Флориде

В ДТП погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы в критическом состоянии. Полиция приступила к выяснению обстоятельств аварии.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В ФРГ у офиса партии «Альтернатива для Германии» произошел взрыв

Около офиса партии «Альтернатива для Германии» в Дёбельне (Саксония) произошел взрыв. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Пассажиры задержанного авиарейса в Сочи через сутки вылетели в Москву

Почти 80 пассажиров задержанного рейса Сочи - Москва авиакомпании Red Wings, ожидавшие вылет более суток, отправлены в столицу двумя самолетами.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Испанка получила пять лет тюрьмы за домогательства под видом мужчины

Суд в Испании приговорил почти к пяти годам тюрьмы жительницу Валенсии, которая под видом больного итальянского юноши домогалась к подруге.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

На северо-западе Москвы потушили пожар на складе

Обновлено вчера в 14:29
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В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП под Ростовом

Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Пенсионер «заминировал» дом на проспекте Стачек в Петербурге

В четверг, 3 января, в полицию Кировского района позвонил пенсионер и сообщил что, что он находится в одном из домов по проспекту Стачек.
Обновлено в 01:51
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