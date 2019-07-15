Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.

с чего всё началось

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный. Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам.

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Экономика Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".

Политика США пытаются урегулировать конфликт между Южной Кореей и Японией США предложили провести трёхсторонние переговоры с Южной Кореей и Японией, чтобы урегулировать разгорающимся конфликт Сеула и Токио.

Происшествия На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.

Происшествия В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Происшествия Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Гаджеты Прогноз повышен: до конца года Huawei продаст 260 миллионов смартфонов Официальный прогноз по продажам смартфонов Huawei в текущем году предусматривает продажу примерно 250 миллионов смартфонов, но аналитик считает, что с учетом восстановления доступа к GMS, объем может достигнуть 260 миллионов штук.

Общество Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Происшествия В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Экономика Дома в Саратовской области подешевели с начала года C начала года цены на частные дома в Саратовской области упали.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Шоу-бизнес Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.