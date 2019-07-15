Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставкуРБК 00:42

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный. Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам.
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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.
ТАССвчера в 21:12

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Мэр, который привлек коммунальщиков для ремонта своего дома после паводка, ушел в отставку

Вести.Ru04:40

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

ТАССвчера в 21:12

Мэр Нижнеудинского района в Приангарье Сергей Худоногов ушел в отставку

IrkutskMediaвчера в 22:10

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку

КП - Иркутсквчера в 22:05

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов ушел в отставку

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ИрСитивчера в 21:15

В Приангарье отправили в отставку мэра, спасавшего свою дачу от наводнения

РИА Новости02:04
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
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