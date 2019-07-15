Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставкуРБК 00:42

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный. Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам.
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В Приангарье отправили в отставку мэра, спасавшего свою дачу от наводнения

РИА Новости02:04

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов ушел в отставку

Твой Иркутсквчера в 21:21

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку

КП - Иркутсквчера в 22:05

Мэр Нижнеудинского района в Приангарье Сергей Худоногов ушел в отставку

IrkutskMediaвчера в 22:10

Мэр Нижнеудинского района ушёл в отставку по состоянию здоровья

ИрСитивчера в 21:15

Мэр, использовавший спецтехнику для очистки своей усадьбы после иркутского наводнения, ушел в отставку (версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 22:13

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

ТАССвчера в 21:12
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Четыре человека погибли в ДТП под Читой

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Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

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Армия и оружие

В США назвали причины неудач американских войск в Афганистане

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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

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Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
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Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

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Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

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Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
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Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

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Обновлено в 04:16
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

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В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам.
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Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции

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Обновлено в 00:31
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Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре

В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
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Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
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Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
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