Происшествия
Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставкуФАН 03:32
Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья.
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Мэр, использовавший спецтехнику для очистки своей усадьбы после иркутского наводнения, ушел в отставку (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 22:13
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ
Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Хоккей
«Динамо» подписало защитника системы «Колорадо» Бойкова
Защитник Сергей Бойков продолжит карьеру в московском «Динамо». Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала отношения с ней.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Крыму задержали двух граждан Украины, находившихся в розыске
На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Общество
С мансарды на Каменноостровском выселили отель
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Транспорт
В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект
Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 05:56
Спорт
Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ
Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Под Воронежем ребенок погиб в карьере
Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07