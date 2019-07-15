Происшествия

Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставкуФАН 03:32

Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья.
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Спасавшего свой коттедж от наводнения мэра в Приангарье уволили

Московский Комсомолец04:44

Мэр, который привлек коммунальщиков для ремонта своего дома после паводка, ушел в отставку

Вести.Ru04:40

Спасавший дачу в ущерб подтопленцам в Иркутской области мэр ушел в отставку

Газета.Ruвчера в 21:12

Мэр, спасавший свой дом от паводка, пока земляки тонули, ушел в отставку

URA.Ruвчера в 22:03

Мэр, использовавший спецтехнику для очистки своей усадьбы после иркутского наводнения, ушел в отставку (версия 2)

Интерфакс - Россиявчера в 22:13

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

ТАССвчера в 21:12

Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности

РИА Новости02:04
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Обновлено в 01:25
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk

Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Хоккей

«Динамо» подписало защитника системы «Колорадо» Бойкова

Защитник Сергей Бойков продолжит карьеру в московском «Динамо». Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом

На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала отношения с ней.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Крыму задержали двух граждан Украины, находившихся в розыске

На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика

Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Общество

С мансарды на Каменноостровском выселили отель

Обновлено в 10:08
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Транспорт

В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект

Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Обновлено в 05:56
Спорт

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ

Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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