Происшествия
Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставкуФАН 03:32
Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья.
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с чего всё началось
Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.ТАССвчера в 21:12
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