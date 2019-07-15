Происшествия

Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставкуФАН 03:32

Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья.
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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.
ТАССвчера в 21:12

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Мэр, который привлек коммунальщиков для ремонта своего дома после паводка, ушел в отставку

Вести.Ru04:40

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РИА Новости02:04

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

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Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку

КП - Иркутсквчера в 22:05

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов ушел в отставку

Твой Иркутсквчера в 21:21

Мэр Нижнеудинского района ушёл в отставку по состоянию здоровья

ИрСитивчера в 21:15

Мэр Нижнеудинского района в Приангарье Сергей Худоногов ушел в отставку

IrkutskMediaвчера в 22:10
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
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В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
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Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, главной темой которого стала диспансеризация населения в селах региона, а также подготовка ко второму ее этапу.
Обновлено в 05:47
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В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
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ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

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Например, Mitsubishi убрал панорамный люк из комплектации Ultimate кроссовера Eclipse Cross, а Nissan снизил цену на Murano на 286 тыс. – 456 тыс. руб. Однако, ряд автоконцернов намерены прибегнуть к иной мере, чтобы подтолкнуть снижающийся спрос – сократить поставки на российский рынок и тем самым создать дефицит и уменьшить издержки производства.
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Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

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Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

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