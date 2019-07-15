Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.

с чего всё началось

Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который оказался в центре скандала, спасая свой дом от последствий паводка с помощью коммунальной спецтехники, ушел в отставку. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Свою отставку Худоногов объяснил состоянием здоровья.

Спасавший свой дом от паводка мэр из Иркутской области ушел в отставку

Гаджеты Qualcomm анонсировала выход Snapdragon 855 Plus Сегодня Qualcomm объявляет о новом небольшом обновлении Snapdragon 855: новый Snapdragon 855 Plus.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес» Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

Недвижимость В Липецкой области подорожали коттеджи В Рязанской, Курской и Орловской областях цены на коттеджи упали на 2,7; 4,3; 5,2 процента соответственно.

Наука Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.

Наука В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Политика В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.

Происшествия Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.

Армия и оружие Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Здоровье Бочаров сверил ход диспансеризации в Волгоградской области Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, главной темой которого стала диспансеризация населения в селах региона, а также подготовка ко второму ее этапу.

Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.

Происшествия ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.

Авто России грозит дефицит автомобилей Например, Mitsubishi убрал панорамный люк из комплектации Ultimate кроссовера Eclipse Cross, а Nissan снизил цену на Murano на 286 тыс. – 456 тыс. руб. Однако, ряд автоконцернов намерены прибегнуть к иной мере, чтобы подтолкнуть снижающийся спрос – сократить поставки на российский рынок и тем самым создать дефицит и уменьшить издержки производства.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Политика Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Политика Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Экономика Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.