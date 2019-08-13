Происшествия
Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертноИзвестия 00:18
Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой", - сообщает пресс-служба правительства региона.Российская газета00:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили орденом Мужества
Московский Комсомолецвчера в 23:44
Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества
PROkhab.ruвчера в 22:26
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек
На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
Россияне стали меньше тратить в магазинах
Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 03:30
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги
Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Культура
Мисс Екатеринбург-2019 оставили без призового автомобиля
Организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург" в этом году решили поменять приз, вместо автомобиля победительница получит туристическую путевку, передает корреспондент НАШЕЙ.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
Россия оказалась самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упоминает в своем "Твиттере" Российскую Федерацию чаще, чем любую другую страну.
Обновлено в 04:30
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Экономика
Лев Хасис обменял акции Instamart на долю в венчурном фонде
Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Л. Хасиса.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»
Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14