с чего всё началось

Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.

Общество Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Россияне стали меньше тратить в магазинах Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Культура Мисс Екатеринбург-2019 оставили без призового автомобиля Организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург" в этом году решили поменять приз, вместо автомобиля победительница получит туристическую путевку, передает корреспондент НАШЕЙ.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Финансы Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Политика Россия оказалась самой упоминаемой страной в Twitter Трампа Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упоминает в своем "Твиттере" Российскую Федерацию чаще, чем любую другую страну.

Наука Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Экономика Лев Хасис обменял акции Instamart на долю в венчурном фонде Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Л. Хасиса.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась» Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.

Политика Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.