Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертноИзвестия 00:18

Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.
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с чего всё началось
"Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой", - сообщает
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета00:03

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Спасшую ребенка при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно

Российская газета00:03

Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

ТАССвчера в 23:17

Погибшего при пожаре в детском лагере мальчика наградили орденом Мужества

Газета.Ruвчера в 23:16

Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили

РИА Новости01:03

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

RT на русскомвчера в 22:58

Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили орденом Мужества

Московский Комсомолецвчера в 23:44

Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества

PROkhab.ruвчера в 22:26
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Происшествия

На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек

На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Футбол

На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве

Обновлено вчера в 04:22
Общество

Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова

Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:36
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Культура

На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси

Обновлено в 01:23
Общество

Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды

Обновлено в 03:46
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика

Россияне стали меньше тратить в магазинах

Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 03:30
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги

Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Челябинских детей везли из Крыма в нечеловеческих условиях

Обновлено в 02:48
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Культура

Мисс Екатеринбург-2019 оставили без призового автомобиля

Организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург" в этом году решили поменять приз, вместо автомобиля победительница получит туристическую путевку, передает корреспондент НАШЕЙ.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика

Россия оказалась самой упоминаемой страной в Twitter Трампа

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упоминает в своем "Твиттере" Российскую Федерацию чаще, чем любую другую страну.
Обновлено в 04:30
Наука

Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов

Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Экономика

Лев Хасис обменял акции Instamart на долю в венчурном фонде

Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Л. Хасиса.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»

Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Политика

Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым

Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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