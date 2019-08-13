Происшествия
Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертноИзвестия 00:18
Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.
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"Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой", - сообщает пресс-служба правительства региона.Российская газета00:03
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Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества
PROkhab.ruвчера в 22:26
Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили орденом Мужества
Московский Комсомолецвчера в 23:44
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
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Общество
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Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Общество
Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры
Обновлено вчера в 17:53
Общество
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Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
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Обновлено вчера в 10:35
Политика
Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование
Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
Ученые предупредили об угрозе распространения опасной инфекции
Исследователи из британского Института Сангера в Хинкстоне выяснили, какие новые эпидемии могут быть опасны для человечества.
Обновлено в 01:13
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
Блогер Илья Варламов опубликовал в своем Livejournal новый рейтинг городов России.
Обновлено в 01:01
Политика
Неизвестные забросали Порошенко яйцами после проведенного допроса
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра
Обновлено вчера в 08:22
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Футбол
Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА
Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажирское судно
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Льоренте может продолжить карьеру в «Наполи»
Как сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, теперь на форварда претендует «Наполи».
Обновлено в 00:43
Технологии
Бывший глава id Software Тим Уиллитс стал творческим руководителем Saber Interactive
В середине июля руководитель и бывший совладелец id Software Тим Уиллитс объявил, что покинет студию после двадцати четырёх лет работы в ней.
Обновлено в 02:51