Происшествия

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертноИзвестия 00:18

Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.
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с чего всё началось
"Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой", - сообщает
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета00:03

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Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили

РИА Новости01:03

Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

ТАССвчера в 23:17

Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества

PROkhab.ruвчера в 22:26

Спасшую ребенка при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно

Российская газета00:03

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

RT на русскомвчера в 22:58

Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили орденом Мужества

Московский Комсомолецвчера в 23:44

Погибшего при пожаре в детском лагере мальчика наградили орденом Мужества

Газета.Ruвчера в 23:16
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии

Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
Обновлено в 02:40
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Общество

Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры

Обновлено вчера в 17:53
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование

Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Политика

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука

Ученые предупредили об угрозе распространения опасной инфекции

Исследователи из британского Института Сангера в Хинкстоне выяснили, какие новые эпидемии могут быть опасны для человечества.
Обновлено в 01:13
Общество

Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России

Блогер Илья Варламов опубликовал в своем Livejournal новый рейтинг городов России.
Обновлено в 01:01
Политика

Неизвестные забросали Порошенко яйцами после проведенного допроса

Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра

Обновлено вчера в 08:22
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Футбол

Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА

Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В Белом море эвакуировали пассажирское судно

Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол

Льоренте может продолжить карьеру в «Наполи»

Как сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, теперь на форварда претендует «Наполи».
Обновлено в 00:43
Политика

Член Совфеда осудил действия полиции против оппозиции в Москве

Обновлено в 02:59
Технологии

Бывший глава id Software Тим Уиллитс стал творческим руководителем Saber Interactive

В середине июля руководитель и бывший совладелец id Software Тим Уиллитс объявил, что покинет студию после двадцати четырёх лет работы в ней.
Обновлено в 02:51
Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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