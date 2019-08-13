Мальчик во время пожара бросился на помощь девочкам и получил ожоги, несовместимые с жизнью, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, унесший жизни четверых детей.

Спасавший детей при пожаре в лагере мальчик награжден посмертно

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