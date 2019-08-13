Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом МужестваRT на русском вчера в 22:58
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.
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Спасавший детей при пожаре в лагере «Холдоми» подросток посмертно награжден орденом Мужества
PROkhab.ruвчера в 22:26
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