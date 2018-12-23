Происшествия

Спасателям удалось попасть в ствол шахты в Соликамске
RT на русском
16:58

Спасателям удалось попасть в ствол шахты в Соликамске. Об этом сообщила глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко. «Спасателям с шестой попытки удалось попасть в ствол шахты», — цитирует РИА Новости Левченко.
RT на русском16:58

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