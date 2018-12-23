Происшествия
Спасатели столкнулись с деформацией каналов шахты в Соликамске
Спасатели столкнулись с деформацией каналов шахты в СоликамскеREGNUM18:57
Добраться до горняков, оказавшихся в калийной шахте в районе города Соликамска (Пермский край), где произошел пожар, помешала деформация каналов шахты, пишет 23 декабря «КП-Пермь».
REGNUM18:57
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Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 19:15
с чего всё началось
Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей страничке в Instagram выразил соболезнования родным и близким рабочих, которые оказались заблокированными в шахте в Соликамске.Пятый канал19:19
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Губернатор выразил соболезнования семьям горняков, заблокированных в горящей шахте в Соликамске
Сайт города Пермь 59.ru20:01
Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям рабочих из шахты в Соликамске
Звезда — Пермская краевая газета19:14
Губернатор выразил соболезнования родным и близким рабочих в связи с ситуацией в Соликамске
Эхо Москвы - Пермь19:01
Губернатор Прикамья выразил соболезнования семьям рабочих из загоревшейся шахты
Местное время (г. Пермь)19:00
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Происшествия
В Соликамске спасатели добрались до места возгорания в шахте
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"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
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На западе Москвы загорелись два частных дома
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Стрельбу в центре Вены устроили члены мафии из Черногории. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.
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Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу
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Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до десяти
В столице Сомали Могадишо десять человек погибли в результате двух взрывов, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
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