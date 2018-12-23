Происшествия

Спасатели столкнулись с деформацией каналов шахты в Соликамске
REGNUM
18:57

Добраться до горняков, оказавшихся в калийной шахте в районе города Соликамска (Пермский край), где произошел пожар, помешала деформация каналов шахты, пишет 23 декабря «КП-Пермь».
REGNUM18:57
Максим Решетников
Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ 19:15
с чего всё началось
Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей страничке в Instagram
 выразил соболезнования родным и близким рабочих, которые оказались заблокированными в шахте в Соликамске.
Пятый канал19:19

Подробнее о событии

Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов

КП - Пермь20:06

Губернатор выразил соболезнования семьям горняков, заблокированных в горящей шахте в Соликамске

Сайт города Пермь 59.ru20:01

Пермский губернатор сообщил, что шансов спасти горняков в Соликамске нет

РИА Новости19:37

Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям рабочих из шахты в Соликамске

Звезда — Пермская краевая газета19:14

Губернатор Пермского края: шансов спасти горняков в шахте в Соликамске нет

ТАСС18:59

Губернатор выразил соболезнования родным и близким рабочих в связи с ситуацией в Соликамске

Эхо Москвы - Пермь19:01

Губернатор Прикамья выразил соболезнования семьям рабочих из загоревшейся шахты

Местное время (г. Пермь)19:00
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Происшествия

В Соликамске спасатели добрались до места возгорания в шахте

Обновлено в 16:50
Происшествия

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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