Спасатели снова спустились к месту в шахте в Соликамске, где предположительно заблокированы девять рабочих. "Это уже седьмая попытка", – сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Пермского края. Задымление в шахте компании "Уралкалий" произошло в субботу утром.

Спасатели снова спустились к месту в шахте в Соликамске

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