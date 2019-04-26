В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахтеРБК 02:11

Под землей оказались 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщается на сайте МЧС ЛНР.

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

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