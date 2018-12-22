Происшествия
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахтуNews.ru15:27
Отряд спасателей был вынужден остановить спуск в шахту в Соликамске. Температура не позволяла продолжать операцию. Сотрудники МЧС снова начали производить проливку горящего ствола в руднике СКРУ-3, сообщил командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Михаил Пестов.
News.ru15:27
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с чего всё началось
Спасатели остановили спуск за десять метров до вероятного места нахождения горняков на пермской шахте из-за высокой температуры и задымления, сообщил журналистам командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов.РИА Новости15:37
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Пятая попытка горноспасателей опуститься в соликамскую шахту не удалась
Звезда — Пермская краевая газета14:21
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
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Из-за задымления в шахте в Соликамске оказались заблокированы горняки
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