Происшествия

Спасатели не смогли добраться до рабочих в шахте в Соликамске
Газета.Ru
18:05

Спасателям не удалось добраться до места нахождения заблокированных в шахте в Соликамске рабочих, передает ТАСС.
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