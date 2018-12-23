Спасателям удалось добраться до места возгорания в шахте "Уралкалия" в Соликамске, передает ТАСС.

В Соликамске спасатели добрались до места возгорания в шахте

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