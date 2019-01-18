Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34Газета.Ru 14:41
Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России. По его словам, летчик был без признаков жизни.
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Происшествия
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено в 21:14
Происшествия
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В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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Культура
Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
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Авто
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Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
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Москвичи рассказали, что слышали гром и видели молнию на Крещение
Пользователи социальных сетей рассказали, что в нескольких районах столицы были слышны раскаты грома. Как пишет РЕН ТВ, многие удивились.
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Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму
Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
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S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-".
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Армия и оружие
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Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия провела успешное испытание новой противоспутниковой системы в декабре прошлого года.
Обновлено в 17:58
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Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
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ПАО "Ил" планирует начать сборку третьего и четвертого опытных образцов новейших легких транспортных самолетов Ил-112В в 2019 году.
Обновлено в 10:48
Культура
Умер телеведущий Виктор Мочалов
Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
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Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
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Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Обновлено в 07:38
Общество
В Вологодской области начали продавать яйца поштучно
В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Застрелившего подростка в Чикаго полицейского приговорили к тюрьме
Суд штата Иллинойс приговорил бывшего офицера полиции Джейсона Ван Дайка, застрелившего в 2014 году 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения.
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В лаборатории впервые вырастили сосуды человека
Группа ученых из Университета Британской Колумбии смогла вырастить в лаборатории идеальные кровеносные сосуды человека, что осуществлено впервые в истории науки.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Русский экзархат Европы отверг призыв Константинополя о подчинении
Русский экзархат Западной Европы отказался перейти в подчинение к европейским архиереям Константинопольского патриархата, говорится в сообщении епархии.
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Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено в 20:46
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Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
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Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
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Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей
По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:31