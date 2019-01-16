Происшествия

Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах
Российская газета
02:22

В пять часов утра сотрудники МЧС завершили спасательную операцию в многоквартирном жилом доме города Шахты Ростовской области, сообщили в ведомстве. Напомним, в результате взрыва бытового газа 14 января здесь были полностью разрушены четыре квартиры, погибли пять человек.
Российская газета02:22
с чего всё началось

Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

Замгубернатора области Вадим Артемов уточнял, что продолжаются поиски 23-летней девушки, тела ее родителей уже извлекли из-под завалов. Трагедия в Шахтах В понедельник в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились восьмой и девятый этажи.
РИА Новостивчера в 21:38

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Найдены тела всех погибших: как проходила операция в Шахтах

Газета.Ru02:55

Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

РИА Новостивчера в 21:38

Ростовские спасатели завершили поисковую операцию на месте ЧС в Шахтах

REGNUM00:20

Найдено тело пятой жертвы взрыва в Шахтах

Вести.Ruвчера в 21:52

Спасатели нашли тело пятого погибшего при обрушении в Шахтах

РБКвчера в 21:51

В МЧС сообщили об обнаружении тела последней жертвы взрыва газа в Шахтах

RT на русскомвчера в 21:48

Личность пятой погибшей при взрыве газа в Шахтах предварительно установлена

ТАСС00:49
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Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем

Обновлено в 01:47
Происшествия

Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

В пять часов утра сотрудники МЧС завершили спасательную операцию в многоквартирном жилом доме города Шахты Ростовской области, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:22
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Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена на пять лет

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