Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на АлтаеГазета.Ru 08:39

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах. Об этом он написал в инстаграме. По его словам, в поисковых работах задействованы четыре кинологических расчета, а также два вертолета.

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

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