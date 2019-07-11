Открытое горение на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах было ликвидировано. Также спасателям удалось потушить возгорание на ближайшем газопроводе, сообщили в МЧС России.

Спасатели ликвидировали открытое горение на ТЭЦ в Мытищах

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