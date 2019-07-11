Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализованТАСС 06:38

Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.
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Открытое горение на рынке в Перми ликвидировали

РИА Новости11:17

МЧС считает утечку из газопровода вероятной причиной пожара у ТЭЦ в Мытищах

Интерфакс09:24

Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах загорелись соседние здания

Коммерсантъ07:48

Пожар на ТЭЦ в Мытищах удалось локализовать

РИАМО06:38

Причиной пожара на газопроводе в Мытищах могла стать изношенность трубы

Эхо Москвы10:30

Открытое горение на станции высокого давления в Мытищах ликвидировали

Подмосковье Сегодня09:33

Пожар рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Фото

ТАСС11:15
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.
Обновлено в 09:39
Музыка

Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Технологии

«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых магазинах

Новый сервис создан для анализа розничных цен в продуктовых магазинах.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева, улетевшие на лето в Юрмалу, свозили детей в зоопарк.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, если они соблюдают существующий регламент.
Обновлено вчера в 14:19
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Мытищах

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Ходченкова оригинально поздравила Вилкову с юбилеем

В числе множества поклонников, друзей, близких и коллег, актрису поздравила с днем рождения Светлана Ходченкова.
Обновлено в 11:23
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным

В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Транспорт

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Политика

Немецкий журналист призывает снести памятник в честь Курской битвы

Напомним, что битва под Прохоровкой между СССР и Германией произошла 12 июля 1943 года.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Политика

Главу Счетной палаты края отправили в отставку

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено в 04:22
Транспорт

В столице перенесут выход со станции метро «Ботанический сад»

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп

Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Футбол

Киргизский защитник Кичин покидает «Енисей»

"Енисей" объявил об уходе защитника Валерия Кичина. Футболист сборной Киргизии защищал цвета красноярского клуба последние три сезона.
Обновлено в 12:24
Спорт

Пожизненное наказание Мутко отменено

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
Обновлено в 05:35
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Крупный пожар на ТЭЦ в МытищахБольше новостей по теме
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