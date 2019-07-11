Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован

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