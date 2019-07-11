Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализованТАСС 06:38
Пожарные локализовали возгорание, возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
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Обновлено вчера в 11:36
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.
Обновлено в 09:39
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Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
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Обновлено в 12:57
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
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Обновлено вчера в 10:57
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Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
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ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив
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Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Мытищах
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Ходченкова оригинально поздравила Вилкову с юбилеем
В числе множества поклонников, друзей, близких и коллег, актрису поздравила с днем рождения Светлана Ходченкова.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
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Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
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Политика
Немецкий журналист призывает снести памятник в честь Курской битвы
Напомним, что битва под Прохоровкой между СССР и Германией произошла 12 июля 1943 года.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Политика
Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
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Происшествия
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В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
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Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
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Футбол
Киргизский защитник Кичин покидает «Енисей»
"Енисей" объявил об уходе защитника Валерия Кичина. Футболист сборной Киргизии защищал цвета красноярского клуба последние три сезона.
Обновлено в 12:24
Спорт
Пожизненное наказание Мутко отменено
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
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