Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибшихТАСС 06:46

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность. Об этом в субботу сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

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