Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

с чего всё началось

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что его подчиненные завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.

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