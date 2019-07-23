Футбол
«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»Газета.Ru 11:25
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
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с чего всё началось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Спартаку" техническое поражение в матче молодежного первенства России с "Сочи" за нарушение регламента, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
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Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира
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