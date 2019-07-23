Футбол

«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»Газета.Ru 11:25

Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
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Молодежке «Спартака» засчитали техническое поражение в матче против «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Спартаку" техническое поражение в матче молодежного первенства России с "Сочи" за нарушение регламента, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
РИА Новости10:48

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Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение

Советский спорт11:25

«Спартаку» засчитано техническое поражение от «Сочи» в молодежном первенстве

Sport24.ru11:05

КДК присудил молодёжке «Спартака» техническое поражение

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РИА Новости15:17

СМИ: Молодежка «Спартака» получила техническое поражение после матча с «Сочи»

Матч ТВ11:22

СМИ: Молодежка «Спартака» получила техническое поражение после матча с «Сочи»

Sportbox.RU11:22

Молодежке «Спартака» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи» из-за нарушения регламента

Sports.ru10:59
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
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