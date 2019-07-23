Футбол
«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»Газета.Ru 11:25
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
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с чего всё началось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Спартаку" техническое поражение в матче молодежного первенства России с "Сочи" за нарушение регламента, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
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1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Политика
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Здоровье
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Происшествия
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Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
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Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Политика
Вакарчук предложил принять закон об украино-российских отношениях
Рок-музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что избранной Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах, передает RT.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Обновлено в 02:18
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Общество
Петербургу разработали новую схему метро
Авторы обновленной схемы метро просят руководство подземки использовать в работе их вариант.
Обновлено в 11:13
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
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Политика
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Авто
Volkswagen показал Touareg в исполнении One Million Edition
Что касается цен, то Touareg One Million Edition предлагается за 80 880 евро.
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Как сообщалось, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе (40 км от Комсомольска-на-Амуре), произошел в ночь на вторник по местному времени.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Политика
В США ускорят процедуру выдворения нелегальных мигрантов
Министерство внутренней безопасности США решило ускорить процедуру выдворения тех нелегальных мигрантов, кто не может доказать, что прожил в Соединенных Штатах хотя бы два года.
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Происшествия
В Адыгее потерпел крушение вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 рухнул в Тахтамукайском районе Адыгеи. Летчик получил травмы и был госпитализирован.
Обновлено в 06:19