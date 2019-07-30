Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»Sportbox.RU 07:57
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка. Трактовка о том, что рука не увеличивала объем тела, тут не применяется.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:55, Вашингтон
Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля.
Обновлено в 09:28
Политика
Депутат Рады: Украина уйдет с молотка
«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».
Обновлено в 06:16
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски
Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Происшествия
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Обновлено в 08:19
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
ООН обеспокоена ростом жертв среди мирного населения Афганистана
Обновлено вчера в 07:12
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Общество
29% россиян не хватает денег на отпуск
29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Политика
В Раде озвучили стоимость создания русскоязычного канала на Украине
Создание всемирного русскоязычного канала на Украине для «борьбы за умы» людей в Донбассе и Крыму обойдется бюджету страны в $2 млрд.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
В Чечне с извинениями перед властями Чечни выступил 16-летний подросток.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов
В Китае, 30 июля, начинается очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе 30 суток ареста Навального
Обновлено в 08:15