Футбол

«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»Sportbox.RU 07:57

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка. Трактовка о том, что рука не увеличивала объем тела, тут не применяется.
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РФС признал две грубые ошибки судьи Левникова в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»

Sport24.ru07:21

«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»

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Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

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«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»

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Александр Егоров – о ВАР, Карасеве и ошибках арбитра в матче «Ростов» – «Спартак»

Спорт-Экспресс09:25
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Экономика

Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае

По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
Обновлено в 08:46
Происшествия

СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля.
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Политика

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Обновлено в 06:16
Политика

Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии

Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Политика

Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика

Порошенко вместе с семьей покинул Украину

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски

Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству

Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Происшествия

Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки

Обновлено в 08:19
Общество

Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

ООН обеспокоена ростом жертв среди мирного населения Афганистана

Обновлено вчера в 07:12
Музыка

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол

В Англии введут временные удаления футболистов

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Общество

29% россиян не хватает денег на отпуск

29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Политика

В Раде озвучили стоимость создания русскоязычного канала на Украине

Создание всемирного русскоязычного канала на Украине для «борьбы за умы» людей в Донбассе и Крыму обойдется бюджету страны в $2 млрд.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество

Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей

В Чечне с извинениями перед властями Чечни выступил 16-летний подросток.
Обновлено в 07:05
Политика

Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов

В Китае, 30 июля, начинается очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе 30 суток ареста Навального

Обновлено в 08:15
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