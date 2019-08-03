Футбол
Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»Metaratings 12:50
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина. На 34-й минуте игры последовала подача в штрафную площадь, аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол
Хохлов: «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола
"Спартак" очень хорошо оборонялся, но нам не хватало гола.
Обновлено в 14:21
Культура
Умер британский певец Джо Лонгторн
Британский певец Джо Лонгторн умер на 65-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музыканта.
Обновлено в 13:22
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Футбол
Новичок «Зенита» Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:39
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Ректор МПГУ пригрозил студентам отчислениями за участие в несогласованных акциях
По словам ректора, студенты Московского педагогического госуниверситета могут лишиться права на обучение, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 10:26
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не хочет покупать Манджукича из-за его возраста
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:52
Автоспорт
Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:51
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено вчера в 10:43
Спорт
Фуркад о провале в сезоне: Я был словно в чужом теле
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился своими эмоциями после провального сезона на Кубке мира.
Обновлено в 14:03