Футбол

Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»Metaratings 12:50

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина. На 34-й минуте игры последовала подача в штрафную площадь, аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча.
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