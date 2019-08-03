Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина. На 34-й минуте игры последовала подача в штрафную площадь, аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча.

Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»

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