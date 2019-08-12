Футбол
Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов «Удинезе»Вести.Ru 09:11
Итальянский клуб "Удинезе" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву, удачно начавшему нынешний сезон в составе красно-белых. Стало известно, что представители Италии уже давно следят за 23-летним футболистом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Обновлено в 09:01
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Кино
Тизер финального сезона «Двойки» появился в Сети
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Общество
Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма
В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
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Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
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Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 10 августа в 02:10
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально
Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.
Обновлено в 09:09
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалюту
Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31