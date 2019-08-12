Футбол

Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов «Удинезе»Вести.Ru 09:11

Итальянский клуб "Удинезе" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву, удачно начавшему нынешний сезон в составе красно-белых. Стало известно, что представители Италии уже давно следят за 23-летним футболистом.
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