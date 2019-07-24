Футбол
Спартаковцы почтили память Федора ЧеренковаВести.Ru вчера в 04:51
В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба. Федор Черенков выступал за "Спартак" с 1977 по 1993 годы. Полузащитник считается одним из сильнейших игроков в истории клуба.
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