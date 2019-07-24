В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба. Федор Черенков выступал за "Спартак" с 1977 по 1993 годы. Полузащитник считается одним из сильнейших игроков в истории клуба.

Общество Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

Здоровье Екатеринбуржцев приглашают на бесплатный онкоосмотр в 11 больниц Традиционная акция состоится на площадках 11 городских медицинских учреждений.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Технологии Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу.

Кино Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу У фанатов сериала вызвал удивление тот факт, что жестокий и преданный Дейнерис Таргариен Червь не покончил с убившим ее Сноу.

Происшествия Миллиардера-педофила нашли на полу камеры Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Происшествия Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Политика Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.

Политика Сядете в тюрьму: Лукашенко пригрозил чиновникам из-за падежа скота Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил чиновникам тюремным заключением из-за того, что в стране начался массовый падеж скота.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.

Космос 35 лет назад состоялся выход Светланы Савицкой в открытый космос 25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.

Политика Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17 Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.

Политика Джонсон назначил ключевых министров Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства, сообщает The Guadian.