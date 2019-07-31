Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Путешествия
В Турции умерли десятки российских туристов
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
Обновлено в 07:36
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:08
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС» — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 09:44
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
Более 10 новых школ и детских садов откроется в Москве 1 сентября
К новому учебному году в Москве откроются более 10 новых детских садов и школ.
Обновлено в 07:14
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области
По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.
Обновлено в 10:13
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак показал романтический снимок с певицей
Новый возлюбленный Ани Лорак 26-летний саунд-продюсер "Black Star" Егор Глеб поделился с поклонниками романтическим снимком с певицей.
Обновлено в 09:18
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20
Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.
Обновлено в 04:27