Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.

Спорт день за днем

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Шоу-бизнес Собчак заступилась за Галкина после травли из-за лесных пожаров Телеведущая Ксения Собчак поддержала юмориста Максима Галкина, который подвергся критике из-за поста о лесных пожарах в Сибири.

Политика Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в России Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Экономика «Евраз» в первом полугодии увеличил производство стали на 2,7% Объём производства стали предприятиями группы «Евраз» в первом полугодии составил 6,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

Общество Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.

Здоровье В текущем году в медучреждениях Тверской области обновят оборудование Новое медицинское оборудование закупается в Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение».

Происшествия Михаила Светова арестовали на 30 суток Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Здоровье Минздрав России дал рекомендации по защите от дыма лесных пожаров Министерство здравоохранения РФ рекомендует людям, проживающим в задымлённых от лесных пожаров российских регионах, уделить особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.

Экономика Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.