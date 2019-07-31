Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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Общество
На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Собчак заступилась за Галкина после травли из-за лесных пожаров
Телеведущая Ксения Собчак поддержала юмориста Максима Галкина, который подвергся критике из-за поста о лесных пожарах в Сибири.
Обновлено в 04:52
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.
Обновлено в 05:01
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в России
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Общество
В Чечне из-за урагана без света остались 110 тысяч человек
Без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов - всего около 110400 человек.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Евраз» в первом полугодии увеличил производство стали на 2,7%
Объём производства стали предприятиями группы «Евраз» в первом полугодии составил 6,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 03:25
Общество
Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю
В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.
Обновлено в 02:35
Здоровье
В текущем году в медучреждениях Тверской области обновят оборудование
Новое медицинское оборудование закупается в Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение».
Обновлено в 07:07
Кино
Исполнилось 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
Обновлено в 04:35
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Минздрав России дал рекомендации по защите от дыма лесных пожаров
Министерство здравоохранения РФ рекомендует людям, проживающим в задымлённых от лесных пожаров российских регионах, уделить особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.
Обновлено в 07:14
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05