Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:58, Ашберн
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Новая смерть от лихорадки Эбола зафиксирована в Конго
Очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК).
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Происшествия
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Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари
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Обновлено в 11:42
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир
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Обновлено в 09:15
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В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного
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Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
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Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику»
Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
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NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:00
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
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Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
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Армия и оружие
Аналог российского «Авангарда» появился в США
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Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
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Армия и оружие
СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР
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В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», активный прирост парка LCV в нашей стране начался в 90-е годы прошлого столетия.
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