Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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