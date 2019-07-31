Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»РБК 05:58
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД. «Официально к нам никто не обращался пока», — сообщили в пресс-службе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 16:40
Происшествия
МИД Чехии подвергся хакерской атаке
Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами
Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Кино
На экранах «Оленья кожа» Кантена Дюпьё
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Гаджеты
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG
Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено в 06:23
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Кино
Вышел ролик с фальшивыми сценами из последних «Мстителей»
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46