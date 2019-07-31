Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»Эхо Москвы вчера в 11:31
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена". Между тем, источник агентства ТАСС сообщает, что с просьбой перенести эту встречу обратилось руководство столичной полиции.
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РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо», несмотря на запрос из МВД
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Экономика
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
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Армия и оружие
Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях
В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
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Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
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Политика
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Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
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